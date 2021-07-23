«Тоттенхэм» договорился с лучшим защитником Серии А

«Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему хочет купить защитника «Аталанты» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро. «Шпоры» уже договорились с 23-летним игроком о сотрудничестве, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ромеро готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года. Финансовые детали потенциального сотрудничества также согласованы, но пока не разглашаются. Сейчас «шпоры» решают вопрос этого трансфера на клубном уровне.

Права на Кристиана Ромеро принадлежат туринскому «Ювентусу». Арендное соглашение с «Аталантой» рассчитано до лета 2022 года. Контракт 23-летнего аргентинца с «Ювентусом» будет действовать до лета 2025 года. В минувшем сезоне Ромеро был признан лучшим левым защитником Серии А.

Ромеро провёл за сборную Аргентины пять матчей, забил один гол. Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) ранее представила символическую сборную Кубка Америки — 2021. В символическую команду турнира вошли четыре игрока сборной Аргентины, которая стала победителем Кубка Америки. Среди них есть и Ромеро.