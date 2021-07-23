Президент «Барселоны» ответил на вопрос о ситуации с продлением контракта Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с продлением контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Игрок сказал, что хочет остаться в клубе, в этом нет никаких сомнений. Мы продвигаемся в переговорах. Это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, подписание скоро будет. Мы должны следовать правилам, это очевидно, но у нас есть уверенность, что нам удастся сократить ведомости зарплат, либо найти приемлемую формулу для Ла Лиги. Президент Ла Лиги в первую очередь заинтересован в том, чтобы увидеть в нашем турнире таких крупных игроков, как Мемфис Депай. Финансовый «фэйр-плей» — это проблема, которая существует, но мы уверены, что решим её», — приводит слова Лапорты RMC Sport.

Напомним, контракт Месси с сине-гранатовыми истёк 30 июня. В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.