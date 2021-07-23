Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб команды из чемпионата Татарстана

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб казанской команды «Смена». Он будет ассистировать наставнику команды Рустему Сабирзянову, сообщает пресс-служба Федерации футбола Республики Татарстан.



«Впечатления от коллектива у меня самые позитивные, в «Смене» собраны замечательные специалисты — и в тренерском штабе, и в руководстве. С моим участием прошло уже две тренировки, я вижу, что в команде отличная атмосфера, футболисты работают с желанием и на совесть», — прокомментировал своё назначение Рыжиков.



Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны. В марте Рыжиков покинул «Тамбов» и завершил профессиональную карьеру.

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