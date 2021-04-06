Рыжиков прибыл на стажировку в штаб Слуцкого в «Рубине»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прибыл в распложение клуба, сообщает пресс-служба казанской команды в «Твиттере».
Представители «Рубина» опубликовали фотографии экс-голкипера с тренировочной базы и сопроводили их такой подписью: «Когда новенький первый раз пришёл в класс и скромно держится в стороне. Сергей, ты дома».
Как уточняется в «инстаграме» «Рубина», Рыжиков в настоящее время проходит стажировку в тренерском штабе Леонида Слуцкого.
В марте Рыжиков покинул «Тамбов». Сообщалось, что он завершит карьеру. В конце месяца появилась информация, что Сергей возглавит команду блогера Евгения Савина.
Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.
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