Рыжиков прибыл на стажировку в штаб Слуцкого в «Рубине»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прибыл в распложение клуба, сообщает пресс-служба казанской команды в «Твиттере».



Представители «Рубина» опубликовали фотографии экс-голкипера с тренировочной базы и сопроводили их такой подписью: «Когда новенький первый раз пришёл в класс и скромно держится в стороне. Сергей, ты дома».



Как уточняется в «инстаграме» «Рубина», Рыжиков в настоящее время проходит стажировку в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

В марте Рыжиков покинул «Тамбов». Сообщалось, что он завершит карьеру. В конце месяца появилась информация, что Сергей возглавит команду блогера Евгения Савина.



Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.