Широков — о Карпине в сборной России: блестяще! Я за Валеру двумя руками!

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.



«Блестяще! Неожиданно, но я за Валеру двумя руками! Не думаю, что совмещение будет серьёзно влиять, да и совмещать до декабря. Видимо, с Кунцем не договорились на долгий срок. Я был за Кунца среди иностранцев и за Валеру среди русских», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.