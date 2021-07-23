Мацуев: надо отдать должное Карпину, что согласился, он обладает харизмой и талантом

Известный пианист Денис Мацуев высказался о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«Я уже говорил, что человек, который согласится на должность тренера сборной — рискованный. Все понимают, что предстоит играть с листа и здесь не до экспериментов. Надо отдать должное Валерию Георгиевичу за то, что согласился. Его тренерская деятельность доказала, что он обладает харизмой и талантом.



Совмещение, конечно, может стать проблемой. У Лобановского в сборной было девять футболистов из его клуба. Сейчас у сборной нет клубного костяка. Мы помним, что вышло из совмещения у Слуцкого. Было бы нечестно, если бы Карпин оставил должность в клубе. Невозможно бросить команду за несколько дней до старта чемпионата. Карпин — человек молодой, надеюсь, у него хватит энергии, рассудительности и нервов, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая накипела в нашем футболе.



Карпин сейчас точно не думает о конфликте с Дзюбой. В сборной должны играть сильнейшие. Личные конфликты никогда не выходили на первый план в сборной. Если Дзюба станет играть лучше Соболева, то будет играть Артём вне зависимости от того, в каких отношениях он был с Карпиным десять лет назад», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.