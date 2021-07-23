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«Боруссия» Д презентовала новую выездную форму через социальный проект. Видео

«Боруссия» Д презентовала новую выездную форму через социальный проект. Видео
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Дортмундская «Боруссия» представила новую выездную форму на сезон-2021/2022. Экипировка «шмелей» выполнена в серо-чёрных тонах, в которые окрашены горизонтальные зигзагообразные линии.

Для презентации новой формы «Боруссия» использовала свой социальный проект Nordstadtliga, раздав экипировку детям разного этнического, религиозного и культурного происхождения. Дортмундский клуб регулярно помогает детям различным инвентарём для занятий футболом.

Напомним, в сезоне-2020/2021 дортмундская «Боруссия» финишировала на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 64 очка в 34 матчах Бундеслиги. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария» (78). Серебряные медали завоевал «РБ Лейпциг» (65).

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