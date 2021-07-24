Шварц настраивал «Динамо» на победу, Карпин наблюдал за матчем с трибуны. Фото

Вчера, 23 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды.
«Я очень доволен результатом и тем, что мы начали сезон с победы. К сожалению, на матче не было зрителей, которых нам не хватало. У нас была очень трогательная встреча с болельщиками, которые приехали на матч, но не смогли на нём присутствовать. Я бы хотел поблагодарить их за это. Что касается игры, то я бы отметил то, насколько надёжно и грамотно мы оборонялись. У нас было достаточно много моментов, когда мы выбегали в контратаки, и первый гол мы забили в одной из них. Второй гол пришёл со стандарта. Во втором тайме мы также создали массу моментов, но, к сожалению, не смогли забить».
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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