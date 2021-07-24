Ответный матч «Сочи» в отборе Лиги конференций обслужит белорусская бригада арбитров

Ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Кешля» — «Сочи» обслужит бригада арбитров из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком, сообщается на официальном сайте УЕФА. Ассистенты арбитра — Антон Гусев и Сергей Косовец. В роли резервного рефери выступит Виталий Севостяник.
Ответный матч квалификации Лиги конференций «Кешля» — «Сочи» пройдёт 29 июля в Баку. Первая встреча завершилась победой сочинской команды со счётом 3:0.
Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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