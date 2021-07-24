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Маркос Алонсо попросил руководство «Челси» отпустить его в «Интер»

Маркос Алонсо попросил руководство «Челси» отпустить его в «Интер»
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Интер». Лондонский клуб рассчитывает получить за Алонсо € 15–20 млн, в то время как «Интер» хочет арендовать защитника с возможностью последующего выкупа. Сам Алонсо попросил руководство «Челси» отпустить его в итальянский клуб. Действующий контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, Алонсо выступает за лондонский «Челси» с 2016 года. Ранее испанский футболист уже выступал в итальянской Серии А — с 2013 по 2016 год защитник был игроком «Фиорентины». С 2018 года Алонсо вызывается в национальную команду Испании.

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