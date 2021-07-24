«Химки» представили новую форму на сезон-2021/2022
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Подмосковные «Химки» опубликовали фотографии новой игровой формы, в которой команда выступит в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в трёх цветах: зелёном, жёлтом и красном. Техническим спонсором «Химок» является немецкая фирма Puma.
Фото можно посмотреть на странице «Химок» в «Инстаграме».
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».
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