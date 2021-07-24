Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Химками» (3:1).



«Матч получился непростым. Хотелось бы забить в начале игры, но вместо забитого мяча мы пропустили — усложнили себе задачу. Но мы вышли из этой ситуации и заслуженно победили. Был сложный и непростой матч, поздравляю команду. Понимаю, что не все ещё находятся в оптимальных кондициях, что естественно. Будем работать дальше и улучшать качество игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 3:1. На 29-й минуте встречи первый мяч забил полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. Спустя четыре минуты Сердар Азмун сравнял счёт. Хавбек питерской команды Александр Ерохин вывел «Зенит» вперёд во втором тайме. Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил третий гол в матче с «Химками», реализовав пенальти.