Черевченко: о Глушенкове не вспоминаю

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопрос об уходе нападающего Максима Глушенкова.



«Довольным быть никогда нельзя — всегда надо работать, и стремиться к чему-то. Допустили грубые ошибки в защите, которые я не могу понять.Нам забили первый гол из вратарской площади. Не знаю, почему наши нападающие находятся ближе, чем защитники. Так и второй гол: просто подача в зону — по итогу пропущенный гол.



О Глушенкове не вспоминаю. Даже о том, что он был в команде. Усиление в атаке? Я сам его жду с первого дня сборов», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 3:1.



На 29-й минуте встречи первый мяч забил полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. Спустя четыре минуты Сердар Азмун сравнял счёт. Хавбек питерской команды Александр Ерохин вывел «Зенит» вперёд во втором тайме. Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил третий гол в матче с «Химками», реализовав пенальти.