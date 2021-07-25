Левандовски признан лучшим игроком года в Германии по версии журналистов
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии, сообщает Kicker.
Лучшего игрока определяли представители Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Левандовски набрал 356 из 563 голосов. Второе место в голосовании занял форвард мюнхенской команды Томас Мюллер (41), на третьей строчке расположился нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (38).
Левандовски признаётся лучшим игроком года в Германии второй раз подряд. В прошлом сезоне он принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
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