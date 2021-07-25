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Бийол: с Березуцким классно, он знает, как надо выигрывать

Бийол: с Березуцким классно, он знает, как надо выигрывать
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22-летний словенский опорный хавбек московского ЦСКА Яка Бийол высказался о первом матче в составе армейцев после возвращения из аренды.

«Рад вернуться. Хочется больше играть, побеждать в каждом матче. Будет тяжело, как и в прошлых сезонах. Надо много работать, тогда победы придут. С Березуцким классно. У него важное качество, что он знает, как надо выигрывать. Рад за Забу, первый матч — первый гол. Надо забивать ещё больше, чтобы выигрывать. Не уйду ли никуда в период лета? Без комментариев», — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.

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