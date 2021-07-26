Дзагоев: в матче с «Уфой» Заболотный отработал как лошадь

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0). Единственный гол в матче забил форвард армейцев Антон Заболотный.
«Вкатываемся в сезон, тяжёлый матч, новый тренер. В целом считаю, что любая победа — это победа. Три очка — самое главное, даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали. Моментами мы неплохо играли, но «Уфа» достаточно хорошо играла и хорошо выглядит от сезона к сезону.
Что поменялось в игре ЦСКА во втором тайме? Больше контролировали мяч, почти каждый стандарт был, Марио был рядышком, плюс мы дожимали во втором тайме. Повторюсь, мы хорошо открывались между линиями, больше держали мяч и агрессивнее были, что и привело к голевым моментам.
Брак? Это первая игра, всегда тяжело вкатываться, будем прогрессировать от игры к игре. Лучший игрок? Антошка Заболотный — лучший в этом матче! Отработал как лошадь, да и ещё гол забил.
Насколько я готов играть в старте? 45 минут отыграл, ничего такого. Да, на сборах не на всех тренировках был, нужно добавить в физике. Думаю, не за горами тот момент, когда буду выходить с первых минут», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».
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