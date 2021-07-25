Алексей Березуцкий: мне всегда нравилась игра Заболотного, также доволен Чаловым

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал минимальную победу своей команды в матче с «Уфой» (1:0) и высказался по поводу отдельных футболистов своей команды.

«Главное, что сегодня победили. Первый тайм ребята заметно нервничали, он нам не удался. Второй же тайм играли гораздо лучше. Особенно хочу отметить самоотдачу.

Хорошие стандарты – это работа Бабаяна. Ещё ему помогают аналитики. Но также стоит отметить, что средний рост игроков команды стал выше по сравнению с прошлым сезоном.

Мне всегда нравилась игра Заболотного, он всегда так играл. Также все мы знаем уровень Алана Дзагоева, когда он здоров. Он может вести, регулировать и контролировать игру. Во втором тайме он всё это показал.

Полностью доволен игрой Чалова. Он все сборы играл на фланге, так что ничего нового. На данный момент это его основная позиция, а уже вторая – нападающий.

Гогуа чувствует какой-то дискомфорт. Он тренируется с физиотерапевтами. Но даже без этого у нас есть Карпов, Бийол. Поэтому на позиции центрального защитника у нас присутствует большая конкуренция», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.