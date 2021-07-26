Талалаев: Семёнов был на Евро. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал выход защитника Андрея Семёнова на замену в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Что со Швецом? Сейчас тяжело сказать. Задняя поверхность бедра. Это спазм, он не чувствует боли в конкретной точке. Завтра доктор сделает контроль и мы будем знать точно.
Сегодня Семёнов вышел вынуждено из-за травмы Швеца. С тем, что он вышел на замену… Он был на чемпионате Европы, вы видели. После он вернулся, мы дали ему 10 дней отдыха. Поэтому он позже начал готовиться. Он просто находится в другом состоянии, ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму.
У нас очень хорошая конкуренция на позиции центрального защитника. А в середине нам не хватает игрока. Я уверен, что он скоро появится, руководители клуба всё для этого делают. Не забывайте, что мы работаем под санкциями, поэтому нам немного сложнее, чем остальным», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Крыльев Советов».
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