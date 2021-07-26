Сборная США обыграла Ямайку в четвертьфинале Кубка КОНКАКАФ
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Сборная США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ победила национальную команду Ямайки со счётом 1:0 и вышла в полуфинал турнира.
Встреча прошла в Арлингтоне на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Единственный гол в матче на 83-й минуте забил нападающий Мэттью Хопп.
Ранее на турнире сборная Канады обыграла Коста-Рику (2:0), Катар победил Сальвадор (3:2), а Мексика обыграла Гондурас (3:0). В полуфиналах Золотого кубка КОНКАКАФ, которые пройдут 30 июля, Катар сыграет с США, а Мексика — с Канадой.
Напомним, на групповом этапе сборная США с 9 очками заняла первое место, обыграв Канаду, Гаити и Мартинику. Ямайка с 6 очками заняла второе место в группе С, победив Суринам и Гваделупу, но уступив сборной Коста-Рики.
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