Посольство Украины обратилось к испанским властям из-за протеста фанатов против Зозули

Посольство Украины в Испании высказалось в поддержку форварда Романа Зозули, против которого выступили фанаты «Алькоркона».
«В связи с очередной провокацией против Романа Зозули посольство Украины в Королевстве Испания вновь заявляет о поддержке украинского футболиста, патриота и гражданина — Романа Зозули. Повторяем, что Роман Зозуля — один из патриотов Украины, поддерживающий ВСУ в борьбе с российской агрессией, и мы призываем испанские футбольные власти предпринять конкретные и решительные шаги, чтобы остановить несправедливые преследования Зозули. Ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!» — говорится в сообщении посольства Украины в Испании в «Фейсбуке».
Ранее фанаты испанского клуба «Алькоркон» из испанской Сегунды жёстко раскритиковали возможное прибытие в команду украинского нападающего Романа Зозули. Также сообщалось, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался. Главная причина — недовольство болельщиков.
В сезоне-2020/2021 Зозуля играл в «Альбасете» и провёл 37 матчей в Сегунде, забив два гола и сделав одну результативную передачу. По итогам сезона клуб вылетел в Сегунду B.
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