«Зозуля не патриот, он — фашист». Фанаты «Алькоркона» сорвали трансфер украинца

Фанаты испанского клуба «Алькоркон» из испанской Сегунды жёстко раскритиковали возможное прибытие в команду украинского нападающего Романа Зозули.
«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе. Такая идеология противоречит нашим ценностям.
Такое подписание точно будет ошибкой для «Алькоркона». Этот игрок публиковал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта», — цитирует фанатов испанского клуба AS.
Это же издание сегодня, 24 июля, сообщило, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался. Главная причина — недовольство болельщиков.
В сезоне-2020/2021 Зозуля играл в «Альбасете» и провёл 37 матчей в Сегунде, забив два гола и сделав одну результативную передачу. По итогам сезона клуб вылетел в Сегунду B.
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