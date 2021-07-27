ЦСКА обыграл «Строгино» в матче молодёжного первенства, «Ахмат» уступил «Сочи»

Во 2-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.



На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Эдуард Багринцев. На 35-й минуте защитник Дмитрий Каптилович упрочил преимущество армейцев в счёте. Во втором тайме, на 51-й минуте встречи, защитник Самуэль сократил отставание «Строгино» в счёте.



Московский ЦСКА набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А молодёжного первенства России сезона-2021/2022. «Строгино» (1) — на 8-м месте.



В других матчах тура молодёжного первенства УОР №5 сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 1:1, а грозненский «Ахмат» дома уступил «Сочи» (1:2).