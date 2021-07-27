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ЦСКА обыграл «Строгино» в матче молодёжного первенства, «Ахмат» уступил «Сочи»

ЦСКА обыграл «Строгино» в матче молодёжного первенства, «Ахмат» уступил «Сочи»
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Во 2-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Эдуард Багринцев. На 35-й минуте защитник Дмитрий Каптилович упрочил преимущество армейцев в счёте. Во втором тайме, на 51-й минуте встречи, защитник Самуэль сократил отставание «Строгино» в счёте.

Московский ЦСКА набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А молодёжного первенства России сезона-2021/2022. «Строгино» (1) — на 8-м месте.

В других матчах тура молодёжного первенства УОР №5 сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 1:1, а грозненский «Ахмат» дома уступил «Сочи» (1:2).

Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
2 : 1
Строгино-мол.
Москва
1:0 Багринцев – 17'   2:0 Каптилович – 35'   2:1 Самуэль – 51'
Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 16:00 МСК
УОР №5
Егорьевск
Окончен
1 : 1
Арсенал-мол.
Тула
1:0 Михайлов – 32'   1:1 Кайнов – 74'
Удаления: Дмитриев – 90+1' / нет
Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 17:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
1 : 2
Сочи-мол.
Сочи
0:1 Кумсаров – 4' (пен)   1:1 Азиев – 68'   1:2 – 90'
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