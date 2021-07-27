«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Рафаэля Варана
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана. Французский футболист подпишет контракт с английским клубом после медицинского осмотра.
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.
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