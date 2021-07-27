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Матч «Спартака» и «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов обслужит испанская бригада судей

Матч «Спартака» и «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов обслужит испанская бригада судей
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

Матч отбора Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Напомним, победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финале турнира синие обыграли «Манчестер Сити». Встреча закончилась в основное время со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц.

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