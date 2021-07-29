«Атлетико» уступил «Ред Булл Зальцбург». Гол сына Симеоне отменили с помощью VAR

«Ред Булл Зальцбург» переиграл «Атлетико» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге и завершилась со счётом 1:0.
Хозяева вышли вперёд на 34-й минуте. Австрийская команда за счёт прессинга отобрала мяч и направилась в стремительную контратаку, которую завершил точным ударом нападающий Карим Адейеми. На 59-й минуте форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне, сын главного тренера «матрасников» Диего Симеоне, восстановил равновесие, однако судьи отменили гол с помощью VAR, усмотрев игру рукой у его партнёра.
До старта сезона-2021/2022 «Атлетико» предстоит провести ещё четыре товарищеских матча. 31 июля действующие чемпионы Испании сыграют с «Вольфсбургом», 4 августа — с «Кадисом», 7 августа — с «Интером», а 8 августа — с «Фейеноордом».
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