Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Сассуоло» предупредил клубы, претендующие на Мануэля Локателли

Директор «Сассуоло» предупредил клубы, претендующие на Мануэля Локателли
Комментарии

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал о ситуации с полузащитником Мануэлем Локателли, которым интересуются многие европейские клубы.

«Мы ждём адекватного предложения. Если его не будет, Локателли останется в «Сассуоло». В первых числах августа мы завершим все дела на трансферном рынке», — цитирует Карневали Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.

Сообщалось, что главным претендентом на Локателли является «Ювентус». Также 23-летним хавбеком интересовались «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
Пьянич в соцсетях повторил сообщение Локателли. Игроками интересуется «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021