Директор «Сассуоло» предупредил клубы, претендующие на Мануэля Локателли

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал о ситуации с полузащитником Мануэлем Локателли, которым интересуются многие европейские клубы.
«Мы ждём адекватного предложения. Если его не будет, Локателли останется в «Сассуоло». В первых числах августа мы завершим все дела на трансферном рынке», — цитирует Карневали Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
Сообщалось, что главным претендентом на Локателли является «Ювентус». Также 23-летним хавбеком интересовались «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
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