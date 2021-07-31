Мхитарян: игроки «Ромы» сделают всё, чтобы быть главными героями в новом сезоне

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отметил, что команда ставит перед собой высокие цели в новом сезоне.



«Что касается борьбы за победу в чемпионате Италии, игроки „Ромы“ сделают всё, чтобы быть главными героями в новом сезоне. Мы стараемся одержать как можно больше побед», — приводит слова Мхитаряна Corriere dello Sport.



«Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91). Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 21 августа. В 1-м туре Серии А сезона-2021/2022 римский клуб дома сыграет с «Фиорентиной». Игра состоится 22 августа.

Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

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