Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче между «Ромой» и «Порту»

Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче между «Ромой» и «Порту»
Комментарии

28 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Рома» и «Порту». Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1. В составе итальянского клуба отличился защитник Джанлука Манчини. У португальской команды гол забил полузащитник Витор Феррейра.

Во время матча защитник «Порту» Пепе грубо врезался в полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Футболист из Армении накинулся на соперника и попытался устроить драку. Игроков растаскивали партнёры по команде, также в потасовку вмешались представители тренерского и медицинского штаба.

Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

Новость по теме
Генрих Мхитарян назвал трёх лучших футболистов, с которыми играл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021