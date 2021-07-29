Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче между «Ромой» и «Порту»
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28 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Рома» и «Порту». Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1. В составе итальянского клуба отличился защитник Джанлука Манчини. У португальской команды гол забил полузащитник Витор Феррейра.
Во время матча защитник «Порту» Пепе грубо врезался в полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Футболист из Армении накинулся на соперника и попытался устроить драку. Игроков растаскивали партнёры по команде, также в потасовку вмешались представители тренерского и медицинского штаба.
Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.
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