«Интер» отклонил первое предложение «Атлетико» по трансферу Мартинеса

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес вряд ли покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

«Интер» не собирается продавать аргентинца, несмотря на отсутствие договорённости с его агентом о продлении контракта, который истекает в 2023 году. Форварда хочет купить мадридский «Атлетико», но первое предложение испанцев в размере € 40 млн плюс 10 млн бонусов было отклонено. Интер требует не меньше € 80-90 млн.

Ранее стало известно, что Мартинес не будет переходить в лондонский «Арсенал». В марте «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава, в том числе Лаутаро, которым интересовалась «Барселона».

Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.