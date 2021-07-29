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Лаутаро Мартинес не перейдёт в лондонский «Арсенал»

Лаутаро Мартинес не перейдёт в лондонский «Арсенал»
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не будет переходить в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».

«Уважаемые фанаты «Арсенала»! Нет абсолютно никакого шанса, что Лаутаро Мартинес сейчас окажется в клубе, или что «Интер» проведёт сделку с включением в неё Эктора Бельерина. Не поддавайтесь этому», — написал Палмери.

Напомним, в марте «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава, в том числе Лаутаро Мартинеса, которым интересовалась «Барселона». Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

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