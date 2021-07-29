Лаутаро Мартинес не перейдёт в лондонский «Арсенал»
Поделиться
Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не будет переходить в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
«Уважаемые фанаты «Арсенала»! Нет абсолютно никакого шанса, что Лаутаро Мартинес сейчас окажется в клубе, или что «Интер» проведёт сделку с включением в неё Эктора Бельерина. Не поддавайтесь этому», — написал Палмери.
Напомним, в марте «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава, в том числе Лаутаро Мартинеса, которым интересовалась «Барселона». Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.
Комментарии
- 29 июля 2021
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
17:50
-
17:48
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:02
-
16:52
-
16:35
-
16:29
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:30
-
15:12
-
15:01
-
14:53
-
14:22
-
14:11
-
14:06
-
13:52
-
13:51
-
13:30
-
13:20
Партнерский контент