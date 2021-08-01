«Бавария» поздравила теннисиста Зверева с победой на Олимпиаде

Мюнхенская «Бавария» поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Олимпиаде.
«Поздравляем с олимпийским золотом!» — говорится в сообщении «твиттера» клуба.
В решающем матче Игр российский теннисист Карен Хачанов (12-й в рейтинге ATP) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
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