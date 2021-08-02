«Спартак» перед домашним матчем Лиги чемпионов представил промо к новому сезону

Московский «Спартак» в «твиттере» опубликовал проморолик к новому сезону.

«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе», — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат UEFA и АФК «Российская Премьер-Лига».

4 августа «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в первом матче 3-го квалификационного раунде Лиги чемпионов. Москвичи сыграют с ПСВ или «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если пройдут «Бенфику».

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоятся 17 и 18 августа, ответные — 24 и 25 августа.

Московский «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда подопечные Массимо Карреры заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.