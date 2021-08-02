Сёмин отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть «Ростов» ради сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход наставника сборной России Валерия Карпина из «Ростова».
«Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной.
Карпин рискует? Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. 26 июля специалист подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
- 2 августа 2021
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