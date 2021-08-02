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Сёмин отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть «Ростов» ради сборной России

Сёмин отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть «Ростов» ради сборной России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход наставника сборной России Валерия Карпина из «Ростова».

«Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной.

Карпин рискует? Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. 26 июля специалист подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

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