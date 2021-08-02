Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

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Валерий Карпин покидает пост главного тренера «Ростова», информирует официальный сайт клуба. Специалист сконцентрируется на работе в сборной России.

Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон на встрече Валерия Карпина и президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Напомним, 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.



Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Прошлым наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул свою должность после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

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