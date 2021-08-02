Турнирная таблица РПЛ: сформировалась четвёрка лидеров чемпионата

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 2-го тура.

По итогам двух стартовых туров уже сформировалась четвёрка лидеров чемпионата. По 6 очков в своём активе имеют «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Динамо». По разнице голов «Зенит» и «Рубин» делят 1-е и 2-е места, а «Локо» и «Динамо» — 3-е и 4-е места соответственно.

На 5-м месте достаточно неожиданно оказался дебютант РПЛ «Нижний Новгород», который набрал 4 очка в двух стартовых матчах. Далее, с 6-го по 11-е место включительно, идёт плеяда команд с тремя очками в активе: «Сочи», «Химки», ЦСКА, «Спартак», «Ахмат» и «Краснодар».

12-е место занимает «Урал» (1). А вот у «Уфы», «Крыльев Советов», «Ростова» и тульского «Арсенала» очков после двух туров нет.

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата»