«Тоттенхэм» оштрафует Гарри Кейна за неявку на тренировку. С ним поговорит президент клуба

«Тоттенхэм Хотспур» не оставит без внимания поведение нападающего Гарри Кейна, не явившегося в расположение команды для подготовки к сезону.
Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб оштрафует 28-летнего футболиста за пропуск тренировки и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниел Леви. Утверждается, что в «Тоттенхэме» разочарованы поведением игрока.
Сам Кейн, как уже сообщалось, настаивает на джентльменском соглашении с Леви. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом. Гарри намерен перейти в «Манчестер Сити».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
- 3 августа 2021
-
11:19
-
11:19
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:23
-
10:10
-
09:51
-
09:49
-
09:30
-
08:21
-
07:53
-
07:23
-
03:22
-
02:48
-
01:40
-
01:21
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:20
-
00:16
- 2 августа 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:10
-
23:00
-
22:32
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:32
-
21:28
-
21:27