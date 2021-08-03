«Тоттенхэм» оштрафует Гарри Кейна за неявку на тренировку. С ним поговорит президент клуба

«Тоттенхэм Хотспур» не оставит без внимания поведение нападающего Гарри Кейна, не явившегося в расположение команды для подготовки к сезону.



Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб оштрафует 28-летнего футболиста за пропуск тренировки и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниел Леви. Утверждается, что в «Тоттенхэме» разочарованы поведением игрока.



Сам Кейн, как уже сообщалось, настаивает на джентльменском соглашении с Леви. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом. Гарри намерен перейти в «Манчестер Сити».



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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