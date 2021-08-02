Кейн пропустил тренировку «Тоттенхэма» на фоне разговоров о переходе в «Манчестер Сити»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн пропустил тренировку лондонского клуба, утверждает Sky Sports. По данным источника, нападающий должен был сегодня, 2 августа, вернуться в расположение «Тоттенхэма» после отпуска. Но он так и не приехал на тренировочную базу.
Возможно, таким образом англичанин пытается добиться перехода в «Манчестер Сити». Ранее английские СМИ сообщали, что Кейн планирует встретиться с руководством «горожан», чтобы сообщить о желании покинуть команду.
В июле сообщалось, что 28-летний Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 187 млн, а контракт будет рассчитан до 2026 года. Также отмечалось, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви дал своё согласие на переход форварда
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
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