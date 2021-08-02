Источник: Кейн сообщит руководству «Тоттенхэма» о желании перейти в «Сити» на этой неделе

Капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн на этой неделе сообщит руководству клуба о желании продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sunday Telegraph.
В июле сообщалось, что 28-летний Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 187 млн, а контракт будет рассчитан до 2026 года. Также отмечалось, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви дал своё согласие на переход форварда
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
В минувшем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место в турнирной таблице.
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