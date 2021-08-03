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Чемпион Европы Сиригу подписал контракт с «Дженоа»

Чемпион Европы Сиригу подписал контракт с «Дженоа»
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Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу продолжит карьеру в «Дженоа», сообщает пресс-служба клуба. Подробности контракта не уточняются.

15 июля футболист покинул «Торино» в связи с истечением контракта. С тех пор 34-летний голкипер пребывал в статусе свободного агента.

На чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянская национальная команда в финальном матче одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.

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