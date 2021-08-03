«Крылья Советов» заявили Глушенкова на матчи РПЛ

«Крылья Советов» заявили на матчи Российской Премьер-Лиги полузащитника Максима Глушенкова, который перешёл в команду из московского «Спартака» на правах аренды.

«Сегодня «Крылья Советов» внесли в заявку нападающего Максима Глушенкова. Форвард сможет принять участие в матче 3-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». За «Крылья» Максим будет играть под 15-м номером», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов» в «Твиттере».

В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола.

Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В новом сезоне РПЛ «Крылья» уже провели два матча, но набрать очки в них не смогли.

Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.