«Спартак» продлил контракт с Глушенковым перед арендой в «Крылья Советов»

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Максимом Глушенковым на один год перед отправкой хавбека в аренду в «Крылья Советов». Арендное соглашение начнётся 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Отметим, что Глушенков сможет сыграть со «Спартаком» в матче 2-го тура РПЛ. Матч пройдёт 30 июля.
В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола.
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.
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