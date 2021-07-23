Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» продлил контракт с Глушенковым перед арендой в «Крылья Советов»

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Максимом Глушенковым на один год перед отправкой хавбека в аренду в «Крылья Советов». Арендное соглашение начнётся 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отметим, что Глушенков сможет сыграть со «Спартаком» в матче 2-го тура РПЛ. Матч пройдёт 30 июля.

В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола.



Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.