Руй Витория ответил на вопрос о конфликте с тренером «Бенфики» Жорже Жезушем
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в преддверии первого матча с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов высказался о конфликте с наставником «орлов» Жорже Жезушем.
«Это будет противостояние клубов, а не личностей. «Спартак» и «Бенфика» похожи — цвета, оба клуба великие и сильные в своих странах. Я знаю, что вам нравится старая история с Жезушем, она даёт новую информацию, но я не хочу мусировать эту тему. Наши отношения не изменились», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
Комментарии
- 3 августа 2021
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:02
-
13:44
-
13:25
-
13:24
-
12:58
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:22
Партнерский контент