Руй Витория ответил на вопрос о конфликте с тренером «Бенфики» Жорже Жезушем

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в преддверии первого матча с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов высказался о конфликте с наставником «орлов» Жорже Жезушем.



«Это будет противостояние клубов, а не личностей. «Спартак» и «Бенфика» похожи — цвета, оба клуба великие и сильные в своих странах. Я знаю, что вам нравится старая история с Жезушем, она даёт новую информацию, но я не хочу мусировать эту тему. Наши отношения не изменились», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.