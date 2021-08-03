Джо Харт перешёл в «Селтик»

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Джо Харт стал игроком «Селтика», сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Контракт 34-летнего вратаря с клубом рассчитан на три года.
«Это значимый момент в моей карьере. Я действительно рад присоединиться к «Селтику». Мне не терпится сыграть перед болельщиками этого великого клуба», — отметил Харт.
Харт перешёл в «Тоттенхэм» в 2020 году. За сезон голкипер провёл 10 матчей и пропустил восемь голов, пять раз оставив ворота в неприкосновенности. Голкипер наиболее известен по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев — два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком «Сити», уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.
- 3 августа 2021
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:23
-
18:03
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39