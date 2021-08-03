Джо Харт перешёл в «Селтик»

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Джо Харт стал игроком «Селтика», сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Контракт 34-летнего вратаря с клубом рассчитан на три года.

«Это значимый момент в моей карьере. Я действительно рад присоединиться к «Селтику». Мне не терпится сыграть перед болельщиками этого великого клуба», — отметил Харт.

Харт перешёл в «Тоттенхэм» в 2020 году. За сезон голкипер провёл 10 матчей и пропустил восемь голов, пять раз оставив ворота в неприкосновенности. Голкипер наиболее известен по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев — два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком «Сити», уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.

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