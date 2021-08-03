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Игроки АПЛ продолжат вставать на колено в новом сезоне

Игроки АПЛ продолжат вставать на колено в новом сезоне
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Пресс-служба АПЛ опубликовала заявление футболистов лиги, которые продолжат вставать на колено перед матчами в знак поддержки борьбы с расизмом. Игроки и официальные лица матчей также продолжат носить на своей форме значок «Нет места для расизма».

«Сейчас мы сильнее, чем когда-либо, чувствуем, что важно продолжать стоять на коленях в знак символа нашего единства в борьбе против всех форм расизма. Мы по-прежнему привержены нашей единственной цели — искоренению расовых предрассудков, где бы они ни существовали, чтобы создать глобальное общество интеграции, уважения и равных возможностей для всех», — говорится в заявлении.

Ранее АПЛ объявила план мероприятий под названием «Нет места расизму», в котором говорится об обязательствах по улучшению доступа к возможностям и карьерному росту для чёрных, азиатских и других этнических меньшинств в футболе, а также противодействию расовым предрассудкам.

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