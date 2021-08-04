Источник: Юрий Сёмин с большой вероятностью возглавит «Ростов»

Стало известно имя вероятного нового главного тренера «Ростова» после ухода Валерия Карпина в сборную России.



Как сообщает «Рейтинг букмекеров», команду из Ростова-на-Дону с большой вероятностью возглавит бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин. О назначении могут объявить уже сегодня, 4 августа.



Напомним, Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.



Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

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