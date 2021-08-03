Отказал «Спартаку», ругался с судьями и Бастой. Чем запомнился Карпин в «Ростове»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» после трёх лет и семи месяцев работы в клубе. По словам специалиста, ему хватило одной недели, чтобы понять, что он не может посвятить команде все свои силы, мысли и время. К сезону-2021/2022 Карпин подошёл в качестве самого «несменяемого» тренера РПЛ с декабря 2017 года. За это время все клубы чемпионата России, за исключением «Ростова», хотя бы раз да увольняли наставников. Естественно, что за столь продолжительный период Карпин оставил большой след в южном клубе и оказал значимое влияние на ростовский футбол. Вспоминаем главное.

Вернул Мамаева в большой футбол

После возвращения Мамаева из тюрьмы «Краснодар» расторг контракт с ним по взаимному согласию сторон. Инициатором прекращения трудового договора стал владелец клуба Сергей Галицкий. Репутация «Краснодара» очень важна для предпринимателя, и он, подав заявление в Палату по разрешению споров, очередной раз это доказал.

Руку помощи Мамаеву протянул Карпин. Ещё со времён «Спартака» специалиста больше интересовали в футболистах игровые качества, нежели личностные. «Можно ли назвать «Ростов» командой сбитых лётчиков после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали. Если бы мы не были уверены в Мамаеве на сто процентов, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной. Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его. Думаю, настрой Павла никуда не уйдёт в течение сезона. Этот год многому его научил. Мы с ним пообщались и поняли, что он нам поможет в будущем. Пока заявить его не можем, но весной, думаю, получим того Мамаева, которого бы хотелось. Вижу его в центре поля на любой позиции, кроме позиции Норманна», – прокомментировал переход Карпин.

Раскрыл Шомуродова

Нынешний нападающий «Ромы» перешёл в «Ростов» при Леониде Кучуке в июне 2017-го. Через шесть месяцев главным тренером жёлто-синих стал Карпин, который сыграл большую роль в раскрытии 26-летнего форварда. На протяжении двух сезонов Шомуродов являлся игроком ротации, но в сезоне-2019/2020 стал главным в атаке «Ростова». В 28 матчах чемпионата Эльдор забил 11 голов и отдал семь голевых передач. Бóльшую часть мячей нападающий забил в первом круге, а во втором его постигла голевая засуха, продолжавшаяся целых 16 игр.

Пауза без голов не помешала ему уехать в Серию А, подписав контракт с «Дженоа». Несмотря на трудный адаптационный сезон, Эльдор вписался в команду и под конец чемпионата наколотил несколько мячей. Восемь голов и одна результативная передача – хороший результат в дебютном сезоне в сильном чемпионате.

Большую роль в успехе Шомуродова сыграл Карпин, который всегда поддерживает нападающего. Теперь Шомуродов будет выступать в «Роме» под руководством Моуриньо, хотя недавно шли слухи о «Ювентусе», на которые Карпин реагировал с юмором.

Батлился с судьями

Взаимная нелюбовь с арбитрами у Карпина наблюдалась весь его период в «Ростове». Не сосчитать перепалок тренера с судьями. Рефери неоднократно выписывали импульсивному специалисту предупреждения и красные карточки, а КДК – дисквалифицировал и штрафовал. В декабре 2018-го Карпина оставили без футбола на шесть матчей (три – условно) за толчок резервного судьи в матче с «Крыльями Советов».

Помимо этого, тренер получил красную карточку в игре с «Сочи», когда подошёл к арбитру Евгению Турбину и начал что-то эмоционально объяснять.

Старт нового сезона с «Ростовом» Карпин пропустил из-за дисквалификации, полученной в 30-м туре прошлого чемпионата. Судья посчитал, что Карпин бросил в него бутылку, и удалил с лавки.

«Роспотребнадзор — чемпионат России»

Кроме споров с судьями Карпин в пух и прах разносил организацию российского футбола. Год назад, например, заявил, что чемпионат напоминает первенство бани и водокачки. Также Карпин критиковал лигу за решение по матчу «Сочи» – «Ростов», когда гостям из-за вспышки коронавируса в клубе пришлось сыграть молодёжным составом.

Апогея гнев Карпина достиг в том же сезоне. «Нет предела человеческой мерзости! – заявил Карпин после встречи 28-го тура с «Оренбургом» (0:0). — Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире». За эти слова тренер получил замечание и штраф 100 тыс. рублей.

Подвергся постоянным вопросам о Дзюбе

После возвращения Карпина в РПЛ наблюдать за его противостоянием с Дзюбой стало интереснее. Кто мог знать в 2017 году, что через четыре года им предстоит встретиться в одном месте – в сборной. Однако этого точно не знал нападающий «Зенита», заявив, что для него этого человека [Карпина] не существует. После этих слов журналисты всё чаще расспрашивали тренера о Дзюбе, а Артём подливал масла в огонь.

В 2019 году форварду задали оригинальный вопрос: кого из российского футбола он вызвал бы на дуэль? «Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов», — сказал Артём в интервью «Рашен Football». На этот выпад Карпин уже не ответил. Зато несколько месяцев назад в ходе трансляции в «Инстаграме» рассказал, здоровается ли с Дзюбой: «Нет. Мы и не встречаемся».

После последнего матча «Ростова» и «Зенита» Карпина вновь спросили, встречался ли он с Дзюбой. Кажется, ему это надоело. «Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?» – резко ответил тренер.

Любовь со стороны игроков

Главного тренера сборной России, кроме дружбы с Шомуродовым, объединяют отличные отношения с игроками «Ростова». В разное время о нём тепло высказывались многие футболисты. Даже Попов, ушедший из-за конфликта в «Сочи», заявил, что был неправ в диалоге с Карпиным.

Матиас Норманн: «Я набрался опыта, стал лучше понимать игру, заботиться о теле, и, конечно, тренер многое значит для меня. Уже с первой минуты стало понятно, чего он от меня ждёт, в чём я хорош, а в каких моментах должен прибавить. Безусловно, он заставил меня трудиться. Он мотивирует меня во всех отношениях. Он очень авторитарный тренер. Когда он говорит, все слушают. Многое из того, что он говорит, имеет большое значение. Я просто слушаю, что он говорит, не открываю рот и усердно работаю. И всё идёт своим чередом. Карпин часто приводит примеры из собственной карьеры игрока. Он много значит для меня».

Павел Мамаев: «Быстро ли сработался с Карпиным? Да. Георгиевич — отличный тренер, со всеми находит общий язык. Карпин — как человек? Не вижу в нём минусов».

Дмитрий Чистяков: «Могу вспомнить только положительные моменты насчёт Валерия Георгиевича и команды. Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, – это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьёзный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора».

Сергей Песьяков: «Как человек Валерий Георгиевич тоже, наверное, поменялся, но больше всего хотелось бы отметить его тренерскую мудрость. Поменялся тренировочный процесс — стало больше тактики, больше внимания уделяется деталям, таким как расположение на поле, даже расположение корпуса на поле, что, например, для защитника очень важно. Детали решают многое в футболе, доли секунды решают, как ты развернулся — спиной или лицом. И тренер стал более терпеливым, слово «мудрый» подходит больше всего».

Данил Глебов: «Спасибо, тренер! Вы в нас верили, учили нас, ругали часто, но любили! Как и мы вас! Удачи вам! Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где».

Спорил с Бастой

В 2018 году Баста выступил на «Ростов Арене» – это был его первый большой концерт в родном городе, на который пришли более 35 тысяч человек. Но он мог и не состояться: клуб возмутился, что мероприятие может покалечить поле, ситуация переросла в перепалку в общественном пространстве. «Ростов» стоял на своём даже после того, как управляющая компания объявила, что концерт всё равно пройдёт в назначенную дату, и грозился: если газон будет тотально повреждён, клуб переедет на «Олимп-2».

«Ростов» ответил: в клубе сказали, что не против концерта Василия, но только не во время чемпионата, потому что следующий домашний матч через неделю и есть опасения не успеть восстановить поле. Затем спор продолжился, но уже с Карпиным. Баста назвал тренера приезжим и тренером-наёмником, а Карпин, приложив фотографии, ответил на обвинения Василия Вакуленко.

Был самым стильным тренером чемпионата

Карпин есть синоним слову «стиль».

Закупил шведов и исландцев

В «Ростове» Карпин сделал ставку на легионеров из Исландии и Швеции. Во время его карьеры в клубе выступали: Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Бьорн Сигурдарсон, Деннис Хаджикадунич, Антон Салетрос, Видар Кьяртанссон, Армин Гигович и Понтус Альмквист. Помимо той помощи, которую легионеры оказали «Ростову», удалось заработать на трансферах – Ингасона продали в ПАОК в два раза дороже, чем покупали – € 4 млн.

В 2018 году «Ростов» стал «самым исландским клубом России» и на ЧМ-2018 отправил троих игроков (больше, чем кто-либо другой). За последние два года курс клуба изменился – стали приезжать шведы. Сейчас в команде выступают Хаджикадунич, Гигович и Альмквист.

Отказал «Спартаку», но не сборной

Каждая тренерская отставка в «Спартаке» сопровождалась слухами о возможном возвращении на должность главного тренера Карпина. После ухода Массимо Карреры российский специалист был близок к тому, чтобы вернуться в «Спартак».

«Почему я отказался от этой должности в «Спартаке»? Много причин. Одна из них заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия от руководства клуба, губернатора и болельщиков, считаю, было бы неправильным. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно и приятно находиться. Прежде всего, это было бы неправильно по отношению к «Ростову». Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал такую интересную и конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать. Допускаю ли я мысль, что когда-то могу снова вернуться в «Спартак» в роли тренера? Как какую-то абстрактную мысль — да, допускаю. Что касается того, хотелось бы этого сейчас, то нет. А в будущем – никогда не говори никогда. Через 10 лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?» — сказал Карпин.

Отнекивался тренер и от сборной, но, как всем известно, их пути пересеклись. Возможно, и со «Спартаком» они ещё воссоединятся. Супруга босса клуба, судя по постам в «Телеграме», придерживается высокого мнения о профессиональных качествах Валерия Георгиевича.