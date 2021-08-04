Червиченко: тревожно за «Спартак». В «Бенфике» хорошие игроки — не хуже Пиняева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».



«Тревожно за «Спартак» в преддверии квалификационных матчей Лиги чемпионов. Эйфория после великого триумфа в предсезонном Кубке прошла. Вспомните, в основном победа в великолепном турнире выходит клубу боком — спартаковским тренерам тоже. Уже становится традицией, что тренер, выигравший этот турнир, покидает команду досрочно. Боюсь, если «Спартак» проиграет и не выйдет в Лигу чемпионов, то подобная участь может постигнуть и Виторию. Хотя, играют они интересно.



Что касается игры с «Бенфикой», особое опасение вызывает защита. Всё-таки Рассказов хорошо вернулся, но вот эти пару лет, что он потерял вне «Спартака» — это не очень хорошо. С другой стороны, в игре с «Рубином» он даже Хвичу сожрал. Где настоящая проблема, так это Айртон. Молодой парень Пиняев, вышедший на 15 минут, здорово натаскал бразильца. Мы видим, что с этого фланга можно атаковать. За «Бенфикой» не слежу, но думаю, что там хорошие игроки — не хуже Пиняева. Можно ждать неприятностей.



Вся надежда на нападение: если будут давить и атаковать, то португальцам некогда будет угрожать воротам «Спартака». Надо больше давить — в нападении получается уж точно лучше, чем в защите. Надеюсь, выиграют 2:1», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.