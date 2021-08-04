Радимов: после матча «Спартак» — «Бенфика» интересно только мнение Салиховой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2).

«После матча «Спартак» — «Бенфика» интересно только мнение Заремы Салиховой! Уж простите, СМИ и ТВ!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.



Ответный матч в квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.