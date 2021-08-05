УАФ рассматривает только кандидатуру Реброва на пост главного тренера сборной Украины

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров остаётся главным претендентом на должность наставника сборной Украины, сообщает Meta-ratings.com.ua.
УАФ пока что рассматривает только его кандидатуру на вакантную должность. 9 августа состоится заседание исполкома федерации, на котором будет проанализирована ситуация с новым тренерским штабом национальной команды. Ребров получил предложение УАФ, и сегодня, 5 августа, должна наступить ясность, согласится ли он возглавить сборную Украины.
В соглашении Реброва с «Аль-Айном» прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию. Финансовые условия, предложенные УАФ, почти не будут отличаться от тех, которые предлагались Андрею Шевченко — около € 2 млн.
Ранее стали известны имена возможных сменщиков Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Приоритетным кандидатом на пост наставника сборной Украины является Сергей Ребров. Ранее тренер возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, но сейчас ведёт работу по расторжению контракта с клубом.
Другим кандидатом является опытный тренер Мирон Маркевич, который ранее возглавлял «Карпаты», «Днепр» и «Металлист». Во главе «Днепра» Маркевич стал финалистом Лиги Европы. Также рассматривается кандидатура Алексея Михайличенко, который ранее уже имел опыт работы со сборной.
Напомним, 1 августа стало известно об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
- 5 августа 2021
-
00:52
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:07
- 4 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:47