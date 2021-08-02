Стали известны кандидаты на должность нового главного тренера сборной Украины

Стали известны имена возможных сменщиков Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, с которого специалист ушёл накануне.
Как информирует украинский журналист Игорь Цыганык в своей программе на YouTube-канале Football Hub, приоритетным кандидатом на пост наставника сборной Украины является Сергей Ребров. Ранее тренер возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, но сейчас ведёт работу по расторжению контракта с клубом.
Другим кандидатом является опытный тренер Мирон Маркевич, который ранее возглавлял «Карпаты», «Днепр» и «Металлист». Во главе «Днепра» Маркевич стал финалистом Лиги Европы. Также рассматривается кандидатура Алексея Михайличенко, который ранее уже имел опыт работы со сборной.
Напомним, 1 августа стало известно об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. СМИ сообщали, что специалист не сошёлся с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) по финансовым условиям нового контракта. Однако источник «Чемпионата» не исключил вероятность того, что УАФ и Шевченко всё-таки достигнут консенсуса и продолжат сотрудничество. Шансы на дальнейшую совместную работу сторон ещё сохраняются, но вероятность этого невелика.
- 2 августа 2021
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