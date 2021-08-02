Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны кандидаты на должность нового главного тренера сборной Украины

Стали известны кандидаты на должность нового главного тренера сборной Украины
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны имена возможных сменщиков Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, с которого специалист ушёл накануне.

Как информирует украинский журналист Игорь Цыганык в своей программе на YouTube-канале Football Hub, приоритетным кандидатом на пост наставника сборной Украины является Сергей Ребров. Ранее тренер возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, но сейчас ведёт работу по расторжению контракта с клубом.

Другим кандидатом является опытный тренер Мирон Маркевич, который ранее возглавлял «Карпаты», «Днепр» и «Металлист». Во главе «Днепра» Маркевич стал финалистом Лиги Европы. Также рассматривается кандидатура Алексея Михайличенко, который ранее уже имел опыт работы со сборной.

Напомним, 1 августа стало известно об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. СМИ сообщали, что специалист не сошёлся с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) по финансовым условиям нового контракта. Однако источник «Чемпионата» не исключил вероятность того, что УАФ и Шевченко всё-таки достигнут консенсуса и продолжат сотрудничество. Шансы на дальнейшую совместную работу сторон ещё сохраняются, но вероятность этого невелика.

Новость по теме
Шевченко получал в сборной Украины более € 2 млн в год и просил существенную прибавку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021